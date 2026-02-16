Genova, torna “Insieme Contro il Melanoma”: 900 visite dermatologiche gratuite per i cittadini più fragili

Riparte nel 2026 a Genova il progetto “Insieme Contro il Melanoma”, promosso dalla Fondazione Alberto Castelli ETS in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure (CoL) e con il sostegno della Fondazione Pallavicino.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Liguria, dal Comune di Genova – Municipio IV e da Federfarma Genova, punta a garantire diagnosi precoce dermatologica gratuita alle persone esenti per reddito, rafforzando le politiche di prevenzione sul territorio.

Il programma, avviato lo scorso giugno, prevede un piano triennale di 900 visite gratuite (circa 300 all’anno), per un investimento complessivo di 63 mila euro, reso possibile grazie al contributo di sostenitori e donatori.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: garantire visite dermatologiche gratuite ai cittadini più fragili significa potenziare concretamente le strategie di prevenzione e promuovere la cultura della diagnosi precoce, con particolare attenzione anche alle giovani generazioni.





Prevenzione anche nelle scuole - Accanto alle visite specialistiche, il progetto sviluppa un’importante attività educativa: 30 incontri nelle scuole primarie e secondarie in tre anni, condotti da dermatologi, per sensibilizzare studenti e famiglie su fotoprotezione, fattori di rischio e riconoscimento delle lesioni sospette.

Alla luce della crescente incidenza del melanoma, soprattutto tra gli under 50, la diagnosi precoce rappresenta oggi un presidio fondamentale di salute pubblica.

La Fondazione, nata nel 2020 in memoria di Alberto Castelli, continua così a promuovere interventi dedicati alla prevenzione oncologica e al sostegno delle fasce più vulnerabili. “Insieme Contro il Melanoma” è uno dei progetti più significativi, capace di mettere in rete competenze cliniche, territorio e solidarietà. Da tre anni l’iniziativa si avvale del supporto scientifico e clinico del Centro Oncologico Ligure, associazione di promozione sociale presente a Genova con tre poliambulatori.





Come accedere: requisiti e modalità - Le visite sono riservate esclusivamente ai soggetti esenti per reddito e si svolgono ogni terzo giovedì del mese presso l’ambulatorio del CoL di Genova Molassana, in Piazza dell’Olmo 6.





Le prenotazioni sono aperte ogni secondo lunedì del mese, telefonando al numero 344 5728765.





Per i casi che richiedono ulteriori approfondimenti, il progetto garantisce anche un percorso diagnostico strutturato, grazie al supporto clinico e organizzativo del CoL.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.