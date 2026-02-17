Acufene, raccolta del farmaco e prevenzione del melanoma: la parola agli esperti

L'ACUFENE (o tinnito) è la percezione soggettiva di fischi, ronzii o fruscii in assenza di stimoli esterni , che colpisce circa il 15% degli italiani. Sebbene spesso cronico, non è una malattia ma un sintomo di condizioni (stress, traumi acustici, calo uditivo) trattabile con audiometria, terapie sonore, TRT, supporto psicologico e gestione dello stile di vita.

FARMACI - Dal 2000, ogni anno, a febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni dalle associazioni benefiche, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.



La Raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.



In 24 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni 991 mila farmaci, pari a un valore di superiore a 29,7 milioni di euro. L’ultima edizione ha visto il coinvolgimento di 5.684 farmacie e oltre 25.600 volontari; dei 588.013 farmaci raccolti hanno beneficiato almeno 430.000 persone assistite dai 2.011 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

MELANOMA - Il melanoma è un tumore maligno aggressivo che origina dai melanociti , le cellule responsabili della produzione di melanina. Sebbene colpisca prevalentemente la pelle, può insorgere anche su mucose o organi. La diagnosi precoce è fondamentale, con sopravvivenza a 5 anni >90% se trattato tempestivamente. La prevenzione primaria si basa sulla protezione dai raggi UV.

Di questi argomenti abbiamo parlato nell'ultima puntata di SALUTE SANITA' con:

Claudio Rosaci, presidente Commissione d'Albo tecnici audioprotesisti Genova, Imperia Savona;

Riccardo Laisi, tecico audioprotesista;

Davide Pastorino; Farmacia Ponte Monumentale

Anna Graziella Burroni; presidente Società italiana dermatologia psicosomatica

Ecco la video puntata.

