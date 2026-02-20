Tumore al seno: dati, numeri e prevenzione

Il tumore al seno è la neoplasia più diagnosticata nelle donne. In Italia si contano circa 55.000 nuove diagnosi ogni anno e rappresenta quasi il 30% di tutti i tumori femminili. Nel corso della vita, 1 donna su 8 si ammala. Numeri importanti, che confermano quanto la prevenzione sia fondamentale. Accanto a questi dati, però, emergono segnali molto incoraggianti: se diagnosticato in fase precoce, il tumore al seno ha una sopravvivenza superiore al 95%. Oggi oltre 800.000 donne in Italia vivono dopo una diagnosi, anche grazie ai programmi di screening mammografico che hanno contribuito a ridurre la mortalità del 20–30%.

La diagnosi tempestiva e la qualità delle cure fanno la differenza. Presso l’IRCCS AOU Ospedale Policlinico San Martino il percorso senologico si basa su un approccio multidisciplinare.

Il Dott. Franco Morettini, Dirigente Medico di Radiologia Senologica, svolge un ruolo centrale nella fase diagnostica, fondamentale per individuare precocemente eventuali lesioni.

La Dott.ssa Chiara Cornacchia, Dirigente Medico dell’U.O. Clinica di Chirurgia Senologica, guida il trattamento chirurgico con tecniche sempre più mirate e conservative.

La Dott.ssa Valentina Barbero, Medico del Day Hospital Oncologico, segue le pazienti nella definizione delle terapie sistemiche, oggi sempre più personalizzate in base alle caratteristiche biologiche del tumore.

Il tumore al seno resta una sfida sanitaria rilevante, ma grazie allo screening, all’innovazione terapeutica e al lavoro di squadra tra specialisti, le possibilità di guarigione sono oggi sempre più elevate.

