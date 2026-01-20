San Gottardo: scavo urgente, cambia la viabilità per autobus e mezzi pesanti
di c.b.
Percorso alternativo via Adamoli
Traffico interdetto a bus e mezzi pesanti, a San Gottardo, in Valbisagno, a causa di uno scavo urgente con conseguente riduzione della carreggiata. I lavori si svolgeranno in via Emilia, a monte del Ponte Ugo Gallo. Come percorso alternativo è stato indicato quello sulla sponda opposta del torrente Bisagno, ovvero via Adamoli con accesso da ponte Feritore. Previste forti ripercussioni sul traffico.
