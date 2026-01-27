Sampierdarena: incendio in una baracca. Fiamme a 800 gradi

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio che si è propagato in una baracca a Sampierdarena, in via Bartolomeo del Fossato. A complicare l'intervento, una sostanza non identificata che, a contatto con acqua e liquido schiumogeno, produceva fiammate di oltre 800 gradi che mette a repentaglio gli operatori intervenuti. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, si è proceduto a tentare di spegnere l'incendio attraverso il soffocamento, facendo soffocare le braci e il fuoco con sabbia e calce. In giornata sono previste le verifiche del caso, la bonifica del sito e la messa in sicurezza dell'area.





