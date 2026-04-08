Sampierdarena, il fusto "misterioso" transennato e in attesa della rimozione

Buongiorno da via Sampierdarena, dove nelle ultime ore si è registrato un intervento atteso da tempo dai residenti della zona. Proprio ieri sera, passando da queste parti, si potevano notare le transenne intorno al cosiddetto “fusto” abbandonato, diventato ormai un simbolo di degrado urbano del quartiere.

Nel corso della notte sono stati rimossi anche due televisori lasciati in strada, che da giorni "facevano compagnia" al fusto. L’area era stata transennata e segnalata, ma finalmente questa mattina si è passati alla fase operativa: cartelli e barriere sono stati tolti e il fusto pare pronto per la rimozione definitiva.

Anna Li Vigni ha raccolto anche la voce di chi vive qui da anni. Un residente, presente in zona da circa trent’anni, racconta come la situazione si trascini da tempo: già mesi fa era stato effettuato un prelievo per analizzare il contenuto del fusto, senza però arrivare a una soluzione immediata. “Non si capiva cosa ci fosse dentro, ma ora speriamo sia davvero la volta buona”, spiega il signore residente.

Il tema, però, va oltre il singolo episodio. Secondo gli abitanti, il quartiere ha beneficiato di una riqualificazione importante negli ultimi anni, diventando più vivibile e curato. Tuttavia, resta aperta la questione del "rispetto degli spazi pubblici".

“Il problema sono le persone, perché molti non rispettano le regole. I rifiuti vengono spesso lasciati a terra invece di essere smaltiti correttamente”, sottolinea il residente. Una situazione che, nonostante gli interventi delle autorità, continua a creare disagi e a compromettere il decoro urbano.

La cura della città non è solo a carico delle istituzioni, dipende anche dal comportamento quotidiano dei cittadini.

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