Gianluca Campi, il virtuoso della fisarmonica premiato in Regione dalla vice presidente Ferro

Gianluca Campi, genovese doc, originario di Rivarolo, orgoglio della Regione è stata insignito dalla vice presidente Simona Ferro per aver portato in alto il nome del territorio nel corso della sua esperienza artistica.

Recentemente ospite di Telenord a Scignoria!, il talento della bassa Valpolcevera ha incantato tutti con il suo estro: rivedi qui la puntata https://telenord.it/scignoria- del-22-01-26-99251

Il commento di Simona Ferro: “Questo pomeriggio ho avuto il piacere di ospitare negli uffici regionali Gianluca Campi, eccellenza ligure della musica a livello internazionale, definito il 'Paganini della fisarmonica’. Si tratta di un artista straordinario che, grazie al suo talento e a una carriera ricca di premi e collaborazioni prestigiose, ha saputo portare in alto il nome della Liguria nel mondo, unendo nei suoi concerti tradizione e innovazione. La targa che gli ho consegnato è il segno della profonda riconoscenza dell’amministrazione regionale per il suo percorso e per il valore culturale che rappresenta”.

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