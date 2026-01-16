Sampdoria-Virtus Entella, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20,15

Sampdoria-Entella, in programma questa sera al Ferraris alle 20.30, vale punti pesanti nella corsa salvezza. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con l’obbligo di reagire a un momento delicato della stagione. Telenord segue in diretta la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal a partire dalle 20,15.

La Sampdoria cerca riscatto dopo la sconfitta di Avellino, mentre l’Entella punta a dare continuità al successo contro il Monza, forte anche della vittoria dell’andata a Chiavari. Un precedente che pesa e che lascia poco margine di errore ai blucerchiati, come sottolineato alla vigilia da Gregucci.

Sul piano delle scelte, la Samp non ha ancora ufficializzato l’arrivo di Mattia Viti; in panchina ci sarà il giovane Palma. Confermata la coppia offensiva Brunori-Coda, con Vulikic in ballottaggio in difesa e Begic possibile opzione a sinistra. Nell’Entella, avanti con Guiu e Debenedetti, mentre Tiritiello guiderà il reparto difensivo.

SAMPDORIA (3-5-2) Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Conti, Esposito, Henderson, Begic; Brunori, Coda (Martinelli, Ravaglia, Palma, Ferrari, Giordano, Ioannou, Benedetti, Bellemo, Cherubini, Barak, Pafundi, Cuni) All. Gregucci.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti (Del Frate, Siaulys, Andreoletti, Squizzato, Bariti, Cuppone, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Moretti, Turicchia, Del Lungo). All. Chiappella.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.