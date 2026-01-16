Sampdoria-Virtus Entella 1-1: il pari nel derby regionale accontenta solo i chiavaresi

La partita tra Sampdoria e Virtus Entella finisce in un pari che accontenta solo i chiavaresi. La gara (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) è iniziata con un avvio più vivace degli ospiti, che nei primi minuti hanno provato a rendersi pericolosi con Karic: al 6’ il sinistro del centrocampista è stato deviato da Ioannou, mentre due minuti dopo un calcio di punizione a favore dell’Entella è stato annullato per fallo in attacco su Abildgaard. Al 10’ un lancio lungo per Franzoni è stato fermato da Abildgaard, e al 12’ un tocco di mano di Karic ha concesso alla Sampdoria un calcio di punizione. La prima mezz’ora è stata caratterizzata dal predominio territoriale degli ospiti, con pochi pericoli concreti creati, mentre la Samp fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 34’ Cherubini ha sbloccato la partita con un grande gol da fuori area, dribblando Nichetti e Marconi e battendo Colombi: il vantaggio ha dato fiducia ai blucerchiati, che hanno cercato subito il raddoppio con Brunori e Parodi. Nel secondo tempo l’Entella ha subito cambiato inserendo Dalla Vecchia per Franzoni, tentando di dare più vivacità all’attacco, e al 50’ Nichetti ha calciato dalla distanza trovando pronto Ghidotti a deviare in angolo. La Samp ha risposto in contropiede con Cherubini, ma Mezzoni ha anticipato Brunori. La partita ha continuato a vivere di duelli sulla fascia tra Di Mario e Depaoli, con gialli e proteste, mentre Esposito ha preso sempre più in mano il centrocampo doriano. Al 54’ Hadzikadunic ha provato a raddoppiare con un colpo di testa, respinto da Colombi, e al 57’ Karic ha cercato di penetrare in area, ma Esposito ha chiuso bene. Al 74’ il capitano dell’Entella ha realizzato il pareggio con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un assist di Karic, portando la partita sull’1-1. Da lì in avanti la sfida è rimasta equilibrata, con cambi da entrambe le parti e interventi provvidenziali di Marconi sulla difesa doriana e di Colombi su tentativi di Pafundi e Vulikic. La Samp ha provato a reagire, ma l’Entella si è difesa bene, e il match si è chiuso con il punteggio di 1-1.



SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA 1-1

RETE: 34' Cherubini, 74' Parodi.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic - Depaoli, L.Henderson, Sal. Esposito (75' Pafundi), Cherubini (65' Conti), Ioannou (75' Giordano) - Brunori (91' Cuni), Coda (75' Barak) (A disposizione: N.Ravaglia, T.Martinelli - A. Ferrari, Palma, Benedetti, Bellemo - Çuni, Begic). All. Gregucci.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni (85' Alborghetti), Nichetti (65' Squizzato), Karic, Di Mario (65' Bariti) - Franzoni (47' Dalla Vecchia), B. Guiu (85' Fumagalli) – Debenedetti. (Del Frate - D. Portanova, Del Lungo, Turicchia, Cuppone, Russo) All. Chiappella.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

NOTE: ammoniti Di Mario, Ioannou, Henderson.

