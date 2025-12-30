Sampdoria, un turno di squalifica per Foti e Pozzi dopo la gara con la Reggiana

Una giornata di squalifica per Salvatore Foti e Nicola Pozzi. È quanto ha stabilito il Giudice Sportivo in relazione alla gara Sampdoria-Reggiana, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, disputata il 26 dicembre e conclusa con la vittoria blucerchiata per 2-1. I due componenti dello staff tecnico non saranno quindi in panchina ad Avellino, alla ripresa del campionato il 10 gennaio.

Giudice sportivo - Nel comunicato ufficiale n. 83, pubblicato il 30 dicembre, viene chiarita la posizione dei due tesserati doriani. Salvatore Foti è stato squalificato per una giornata “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”. Analogo provvedimento per Nicola Pozzi, fermato “per avere, al 22° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

Provvedimenti disciplinari - Le sanzioni nei confronti della Sampdoria non si esauriscono con le squalifiche. Alla società blucerchiata è stata inflitta un’ammenda di 3.000 euro per il lancio di un accendino sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori, episodio avvenuto al 40° del primo tempo. Ulteriori 2.000 euro di ammenda sono stati comminati a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento provocatorio di un collaboratore nei confronti della panchina avversaria.

Contesto di gara - Il match con la Reggiana è stato caratterizzato da momenti di tensione, come emerge anche dai provvedimenti adottati nei confronti di altri tesserati. Sul fronte emiliano, sono arrivate infatti squalifiche e ammende per dirigenti e preparatori, oltre alla sanzione pesante inflitta all’attaccante Gondo per le espressioni rivolte al direttore di gara al termine dell’incontro.

