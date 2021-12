Sampdoria, un calciatore e due membri dello staff positivi al Covid

di Redazione

Il presidente Lanna in visita alla squadra. Intanto è stata sospesa la prevendita per la gara col Cagliari dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi

Un calciatore e due membri dello staff tecnico della Sampdoria sono risultati positivi al Covid 19.

Intanto è stata sospesa la prevendita per la gara col Cagliari in programma il 6 gennaio allo stadio Luigi Ferraris dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% per contenere l'emergenza pandemica. Finora erano stati venduti circa 1000 biglietti

Intanto sono ripresi gli allenamenti. Al centro sportivo di Bogliasco è arrivato il neo presidente, Marco Lanna, per incontrare per la prima volta i giocatori e il tecnico Roberto D'Aversa.