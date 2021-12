Sampdoria, tifosi soddisfatti di Lanna: "Rappresenta una garanzia"

di Edoardo Cozza

La scelta dell'ex bandiera come presidente del club blucerchiato: "Ora la salvezza, poi speriamo che il passaggio di proprietà sia rapido"

Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria: il club blucerchiato ha rinnovato il consiglio di amministrazione e ha indicato l'ex difensore alla guida della società. È ovviamente una scelta di transizione dopo le vicissitudini giudiziarie del dimissionario Massimo Ferrero, con una bandiera scelta come garanzia di questo periodo che dovrà portare, presumibilmente, alla cessione della Sampdoria a dei nuovi proprietari.

I tifosi sono rassicurati dal fatto che ci sia una bandiera blucerchiata a dirigere ora la società: "In questo momento è una scelta ottimale, meglio lui di un commercialista che magari non sa nulla di calcio". E ancora: "Ci ricorda tempi irripetibili, sicuramente meglio di questi speriamo di averli almeno sul piano dell'immagine. Ha vinto lo scudetto, speriamo faccia un buon lavoro".

Testa al finale di stagione: "Primo obiettivo la salvezza, poi speriamo in tempi rapidi per la cessione della società perché vogliamo vivere un campionato come quelli che non vediamo da un po'" commentano ancora i tifosi.

Infine anche un genoano sottolinea come, a suo dire, Lanna sia stata una buona scelta: "È molto tifoso, molto presente nelle cose della Sampdoria: penso che farà bene".