Sampdoria, ufficiale il prestito di Tutino all'Avellino. Anche Vieira ai saluti

Una separazione nell'aria da settimane, una trattativa molto chiacchierata ma concretizzatasi solo nelle ultime 24 ore: Gennaro Tutino è un giocatore dell'Avellino, con cui già da ieri si allenava in attesa del perfezionamento della pratica di trasferimento.

L'addio – L'ufficialità è arrivata intorno alle 17.00 di venerdì 8 agosto, ma virtualmente il giocatore e la Samp erano lontani già da tempo. Il club blucerchiato ha comunicato di aver ceduto il giocatore a "titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione": una formula che ha lasciato spazio a congetture e perplessità, se è vero che buona parte dell'ingaggio verrà comunque pagata dalla Samp, mentre l'obbligo di riscatto per l'Avellino si concretizzerà soltanto in caso di promozione in Serie A. Per il Doria, il vero risparmio economico si avrà dall'eventuale secondo anno di Tutino in maglia verde, quando l'intero importo sarà a carico del club campano. L'ex numero 10 blucerchiato chiude così la sua sfortunata avventura a Genova con uno score di 23 presenze (comprese due apparizioni in Coppa Italia), 5 gol e 4 assist. Il rimpianto di non averlo visto nella seconda parte di stagione, quella più critica per i colori blucerchiati, è mitigato dalla consapevolezza di non aver mai ritrovato lo stesso giocatore che aveva trascinato il Cosenza nella stagione 2023-24.

Ronny in America – Nella serata di giovedì 7 agosto, la Sampdoria aveva comunicato la definitiva separazione da Ronaldo Vieira, ceduto a titolo definitivo ai San José Earthquakes, club due volte vincitore della Major League Soccer, il campionato professionistico statunitense. Il giocatore inglese, nativo della Guinea-Bissau, lascia il Doria, cui era approdato nel 2018 dal Leeds United, all'epoca guidato da Andrea Radrizzani. 113 presenze, nessuna rete ma sei assist in blucerchiato per "Ronny", all'epoca presentato con un voluto equivoco sull’arrivo alla Juventus del più atteso CR7. Il Ronaldo doriano è purtroppo salito alla ribalta per i tanti infortuni che hanno caratterizzato la sua avventura italiana, inframezzata anche da brevi apparizioni con le maglie di Torino e Verona.





Qui Bogliasco - Nel frattempo, il gruppo guidato da mister Donati continua la sua preparazione al Mugnaini, in vista dell'ultima amichevole in programma, domenica 10 agosto alle ore 17:00 contro il Pontedera (diretta esclusiva di Telenord). "Battesimo" per Liam Henderson, alla sua prima seduta con i nuovi compagni, caratterizzata da attivazione fisica e tecnica, proseguito con esercitazioni tattiche e concluso con una partitella in spazi ridotti. Per il nuovo acquisto, primo scozzese in blucerchiato dai tempi di Graeme Souness, poche parole ai canali social ufficiali del club: "Sono orgoglioso di essere qui". A lui, ex Celtic Glasgow e Bari, e all'altro neo arrivato Jordan Ferri si affiderà Donati per ricostruire la linea mediana della Samp.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.