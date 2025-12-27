Sampdoria, tre colpi salvezza: Barak regala la vittoria sulla Reggiana allo scadere

La Sampdoria trova una vittoria fondamentale sulla strada della salvezza, superando per due reti a uno la Reggiana. Tre punti d’oro, arrivati allo scadere del tempo, quando il freddo pomeriggio di Marassi sembrava portare in dono l’ennesimo pareggio. Ci ha pensato Antonin Barak, alla prima marcatura in blucerchiato, con un sinistro di prima intenzione che ha fatto esplodere la Sud e tutta la panchina doriana, ad una manciata di secondi dal fischio finale.

E dire che la Samp aveva iniziato come suo solito, con amnesie difensive pagate a caro prezzo nel primo tempo. Al primo vero affondo, la Reggiana era passata in vantaggio dopo 14 minuti con il fischiatissimo Portanova, abile a scagliare in rete da pochi passi dopo un’azione di Rover sulla fascia destra propiziata da un’incertezza di Venuti. Un colpo che poteva rivelarsi anche fatale, per una squadra continuamente messa sotto pressione dalla mancanza di risultati e di gioco.

Per una volta, la Sampdoria si mostra capace di reagire, se è vero che il vantaggio degli ospiti dura soltanto dodici minuti. A riequilibrare l’incontro è il canterano Francesco Conti, che trova il primo gol da professionista con un sinistro dal limite dall’area deviato dalla difesa granata. Momento fondamentale della gara è però l’infortunio di Lorenzo Venuti, in chiusura di prima frazione: l’esterno ex Fiorentina cade male dopo un contrasto aereo, chiamando immediatamente soccorso dalla panchina. Torna così in campo Alex Ferrari, protagonista di una prova molto attenta nella seconda metà di gara.

Nella ripresa è decisivo Ghidotti, già ottimo nel salvare su Papetti a cinque minuti dall’intervallo. Il portiere doriano si supera su Portanova, che colpisce da pochi passi quando mancano sette minuti al novantesimo. L’altro momento chiave è però nei cambi a due terzi di gara: Ioannou rileva Giordano, Cherubini fa spazio a Barak.

Proprio il giocatore ceco diventa l’eroe di giornata, fiondando il pallone in rete dopo una punizione di Ricci. Tutta la panchina blucerchiata si riversa in campo per festeggiare, il boato della Sud scuote il "Ferraris" dalle fondamenta. Il risultato di 2-1 resta tale fino al termine, dopo sei minuti di recupero giocati anche con astuzia.

Senza occasioni clamorose, ma con tanta attenzione e tanta grinta, la Samp porta a casa tre punti d’oro, si lascia alle spalle un terribile 2025 nel migliore dei modi e può concentrarsi sul mercato di gennaio, prima di tornare in campo il 10 gennaio ad Avellino.

