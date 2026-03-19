Sampdoria: torna Aimo Diana, affiancherà Lombardo in panchina

La Sampdoria è al lavoro per rafforzare lo staff tecnico e ha individuato un nuovo profilo da affiancare a Attilio Lombardo nel ruolo di vice-allenatore. Si tratta di Aimo Stefano Diana, 48 anni, al Doria come calciatore tra il 2003 e il 2006. Lippi lo avrebbe chiamato al Mondiale 2006 ma lo mise fuori causa un infortunio. Secondo indiscrezioni, Diana sarà già presente al centro sportivo di Bogliasco domani per seguire il primo allenamento, proprio alla vigilia della delicata sfida contro l’Avellino, in programma a Marassi.

Reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Union Brescia, conclusa lo scorso dicembre, Diana può portare con sé un bagaglio importante sia da giocatore sia da allenatore. In maglia blucerchiata ha collezionato 106 presenze e 18 gol tra il 2003 e il 2006, rientrando così nella tradizione recente del club di integrare nello staff figure con un passato da calciatori della Samp.

La sua carriera in panchina è iniziata nei settori giovanili di Feralpisalò, per poi proseguire con diverse esperienze tra Serie C e categorie inferiori, alla guida di squadre come Pavia, Melfi, Sicula Leonzio, Renate, Reggiana, Vicenza e ancora Feralpisalò.

Diana è destinato a integrare uno staff già composto da Nicola Pozzi e dal preparatore dei portieri Walter Bressan, completando così l’assetto tecnico a disposizione di Attilio Lombardo in un momento cruciale della stagione.

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