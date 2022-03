Sampdoria: tifosi mobilitati, record di spettatori battuto

di Redazione

Dovrebbero essere 15 mila sugli spalti per la partita di domani alle 18 con la Juventus

I tifosi blucerchiati si stringono attorno alla squadra in vista della sfida con la Juventus. Lo striscione apparso ieri (“Da qui alla fine siate uomini. Basta parole, metteteci l'anima...Forza Sampdoria”) è solo uno dei tanti segnali. Uno, estremamente concreto, è nel numnero di biglietti venduti. Già superato il record stagionale intorno ai 12000, si dovrebbe arrivare allac fine a quota 15000 a cui vanno aggiunti i 630 i mini-abbonamenti sottoscritti per questo finale di campionato.

Intanto, sul fronte bianconero, Allegri ritrova Mattia De Sciglio e Alex Sandro tornati in gruppo così come Cuadrado, era rimasto un paio di giorni fermo per un attacco febbrile,