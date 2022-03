Sampdoria, Manolo Gabbiadini fa visita ai compagni a Bogliasco

di Marco Innocenti

Buone notizie dall'infermeria con Ronaldo Vieira che è tornato ad allenarsi in gruppo

Sampdoria ancora al lavoro per preparare al meglio la delicata sfida contro la Juventus. Squadra che nel corso dell'allenamento del pomeriggio è stata divisa in due gruppi, per portare avanti un lavoro tecnico-tattico sui due campi del "Mugnaini", sotto gli occhi di Marco Giampaolo e del suo staff ma anche di un ospite speciale.

A far visita ai compagni, infatti, oggi è arrivato anche Manolo Gabbiadini. Il giocatore, ancora alle prese con l'iter di recupero post operatorio, è voluto passare dal poggio per salutare i compagni e dar loro la giusta carica in vista della prossima sfida di campionato.

Buone notizie intanto dall'infermeria: Ronaldo Vieira infatti si è allenato con i compagni. Domani, per la squadra è in programma una seduta mattutina.