Sampdoria: si ferma Bereszynski, Rincon subito convocato per Napoli

di Maria Grazia Barile

Oltre allo squalificato Candreva, mancano Colley, Yoshida e Verre. Al rientro Askildsen, Augello e Falcone

Al termine dell’allenamento di rifinitura a Bogliasco, Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei 20 convocati per la gara di domenica alle 16.30 allo stadio “Maradona” di Napoli. Prima volta per Tomás Rincón. Rientrano Askildsen, Augello e Falcone. Diverse le assenze oltre allo squalificato Candreva e a Colley, impegnato nella preparazione alla Coppa d’Africa con il suo Gambia, risultano indisponibili Bereszynski, Verre e Yoshida. Out da tempo Damsgaard e il desaparecido Ihattaren.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.