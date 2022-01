Sampdoria, non scatta l'effetto Lanna: prevendita fiacca per la prima del 2022

di Maria Grazia Barile

Per la sfida con il Cagliari al Ferraris il giorno della Befana, sono circa 2000 i biglietti staccati di cui 54 di tifosi provenienti dalla Sardegna

Non scatta l'effetto Lanna, sono bassi i numeri dei tagliandi venduti per Sampdoria-Cagliari, in programma giovedì 6 gennaio alle 12.30 al Ferraris. Occorre tener conto della capienza degli stadi ridotta dal 75% al 50% a causa della perdurante emergenza covid.

Le nuove disposizioni hanno frenato i tifosi e non saranno in molti ad assistere al Ferraris alla prima gara del 2022 con Marco Lanna presidente. Al momento sono circa 2000 i biglietti staccati di cui 54 di supporter rossoblù.

Nel suo primo discorso da presidente, Lanna aveva invitato i tifosi a far sentire la loro vicinanza allo stadio.