Sampdoria, idea Quagliarella per il Napoli

di Redazione

Potrebbe accettare la proposta della squadra della sua città o provare ad aspettare una nuova proprietà alla Sampdoria e pensare ad un ruolo di dirigente

Con Osimhen fuori causa, Mertens in scadenza e Petagna in uscita,il Napoli cerca sul mercato alternative. E gli occhi sarebbero finiti sul grande ex Fabio Quagliarella. Il giocatore della Sampdoria per la verità in questa prima parte di stagione non ha per nulla brillato, segnando una sola rete. E' il suo peggior girone d'andata della sua carriera.

Il giocatore napoletano potrebbe davvero essere arrivato in prossimità della fine della sua carriera. Chissà che le sirene napoletano non lo allettino e che quindi accetti la proposta della squadra della sua città. Ma essendo molto legato al club blucerchiato, non è da escludere che magari provi ad aspettare una nuova proprietà e pensando ad un ruolo da dirigente. Ma per ora questa, considerato il momento di grande incertezza, è solo una ipotesi.