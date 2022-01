Sampdoria, via al calciomercato con una cessione: Depaoli al Verona in prestito

di Edoardo Cozza

L'ufficialità è arrivata: l'Hellas si riserva un'opzione per l'acquisto definitivo. Per l'esterno quest'anno 8 presenze tra Coppa Italia e Serie A

Fabio Depaoli lascia la Sampdoria: l'esterno è stato ceduto in prestito all'Hellas Verona fino al termine della stagione. I gialloblù, inoltre, si sono riservati un diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, che indosserà la maglia numero 29.

Depaoli, classe 1997, ha già giocato a Verona, ma con la maglia del Chievo, debuttandovi in Serie A nella stagione 2016/17 e restandovi fino al 2019. Poi il passaggio alla Sampdoria, con 29 presenze nella Serie A 2019/20, quindi l'avventura all'Atalanta, con tanto di esordio in Champions League, a cui sono seguiti 6 mesi al Benevento. Nella stagione in corso, Depaoli era tornato alla Sampdoria, con cui fin qui era sceso in campo 6 volte in Serie A e 2 in Coppa Italia. In totale in blucerchiato sono 39 le presenze collezionate.

Ora per l'ex nazionale Under 21 (5 partite e un gol con gli Azzurrini) si apre la nuova avventura agli ordini di Tudor, che potrà utilizzarlo alternandolo a Faraoni nel ruolo di esterno destro a tutta fascia.