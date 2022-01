Sampdoria, caccia al centrocampista: piacciono Rincon, Baselli e Villar

di Marco Innocenti

Sono questi i tre nomi sul taccuino dei blucerchiati per sostituire Adrien Silva, partito per gli Emirati Arabi

Sono tre i nomi su cui si starebbe concentrando l'attenzione degli uomini di mercato della Sampdoria per sostituire l'ormai ex Adrien Silva, dopo la rescissione del contratto e la sua partenza per gli Emirati Arabi. Si tratta - secondo l'esperto di mercato Gianluca di Marzio - di Daniele Baselli e Tomas Rincon del Torino e di Gonzalo Villar della Roma.

Tre giocatori che finora hanno trovato pochissimo spazio, sia i due granata che il giallorosso, e che proprio per questo potrebbero alla fine gradire il trasferimento alla Samp, per ripartire da zero e giocarsi le proprie chance in un ambiente nuovo.