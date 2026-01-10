Sampdoria sconfitta 2-1 ad Avellino, non bastano il solito Coda e gli esordi di Esposito e Brunori

La Sampdoria esce da Avellino con una sconfitta per 2-1 che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando le numerose circostanze che avrebbero potuto cambiare il risultato. La squadra blucerchiata ha creato diverse occasioni, mostrato iniziativa e reagito con orgoglio, ma ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni individuali.





Nel primo tempo l’Avellino si è reso pericoloso fin dai primi minuti, ma spesso le azioni si sono concluse senza esito per offside o interventi difensivi tempestivi. La Sampdoria (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) ha provato a rispondere con iniziative personali di Brunori, senza però trovare lo specchio della porta fino al gol biancoverde di Palumbo al 31’, un tiro potente da fuori area che ha sorpreso Ghidotti. La squadra blucerchiata ha reagito fino all’intervallo, ma senza riuscire a pareggiare.





La ripresa ha visto subito il raddoppio dell’Avellino: un traversone dal fondo ha trovato Tutino, ex doriano, che di testa ha portato la squadra di casa sul 2-0, profittando di un errore di valutazione di Ghidotti. La Sampdoria ha provato a scuotersi con Cherubini e Coda, impegnando più volte la difesa e il portiere avversario, e con i cambi di Pafundi, Giordano e Favilli ha aumentato l’intensità offensiva. Il gol di Coda all’85’ su rigore ha riacceso le speranze, ma la traversa e le grandi parate di Daffara e il portiere avversario hanno negato il pareggio.





Nonostante il 2-1 finale, la Sampdoria può consolarsi con il fatto di aver creato gioco, reagito dopo lo svantaggio e dimostrato determinazione. Una sconfitta amara, certo, ma con evidenti segnali positivi per le prossime partite.





LA PARTITA - Il match si apre subito con un’occasione per l’Avellino: al 2’, Missori pennella un traversone in area, ma Biasci viene anticipato da Abildgaard sul primo palo. L’azione, tuttavia, viene subito fermata per fuorigioco. Qualche minuto più tardi, al minuto 8, Brunori tenta la via personale verso la porta, ma il suo tiro non impensierisce Daffara, che controlla senza problemi. Al 9’, Tutino crossa in mezzo, e Biasci cerca di attaccare il secondo palo, ma il suo tentativo viene neutralizzato dal lavoro difensivo di Hadzikadunic. Subito dopo, al 10’, Palumbo calcia verso la porta, ma la conclusione viene deviata da Ferrari e finisce sul fondo: l’Avellino ottiene un corner, ma dalla bandierina non nasce nulla di concreto. Due minuti più tardi, Cherubini, pur avendo spazio per calciare, opta per il traversone, che però attraversa l’area senza trovare compagni e termina sul fondo. Al 19’, Sala sfonda sulla fascia e mette un cross pericoloso, ma Ferrari libera l’area e dà il via alla ripartenza della Sampdoria. Cherubini avanza palla al piede e prova il tiro, ma Simic interviene con tempestività e neutralizza il pericolo. Al 20’, Ferrari chiude Tutino che finisce a terra dopo il contatto: l’ex capitano protesta vivacemente, accusando l’avversario di simulazione. Al 22’, Brunori svetta in area per un colpo di testa, ma la mira gli tradisce e la palla manca lo specchio della porta. Poco dopo, viene ammonito Conti per un intervento falloso. La svolta arriva al 31’: Palumbo, con una progressione personale, si libera della difesa e scaglia un gran tiro da poco fuori area, battendo Ghidotti e portando l’Avellino in vantaggio per 1-0. Nel finale del primo tempo, al 44’, Alessandro Fontanarosa riceve il cartellino giallo per una reazione su Brunori. L’episodio viene rivisto al VAR, ma l’ammonizione viene confermata. Nel recupero, Coda prova una conclusione al volo che sembra pericolosa, ma Daffara si distende e devia in angolo con un grande intervento, chiudendo così la prima frazione di gioco.





LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Missori pennella il traversone, ma Biasci viene chiuso in anticipo da Abildgaard sul primo palo. In ogni caso, l’azione viene immediatamente interrotta per posizione di offside.

8' Brunori prova la soluzione personale, ma il suo tiro non crea problemi: Daffara controlla senza difficoltà.

9' Tutino mette il pallone in mezzo, Biasci attacca il secondo palo ma viene neutralizzato dal lavoro di Hadzikadunic e non riesce ad arrivare alla conclusione.

10' Palumbo calcia verso la porta, il tiro viene deviato da Ferrari e si spegne sul fondo. Corner per l’Avellino, ma dalla bandierina non nasce nulla di concreto.

12' Cherubini sceglie il traversone nonostante avesse campo per calciare, ma il pallone attraversa l’area senza trovare compagni e finisce direttamente sul fondo.

19' Sala sfonda sulla fascia e mette il cross, ma Ferrari libera l’area e dà il via alla ripartenza della Sampdoria. Cherubini conduce il contropiede e va al tiro, trovando però l’intervento decisivo di Simic a sbarrargli la strada.

20' Ferrari anticipa Tutino, che finisce a terra dopo il contatto. L’ex capitano protesta animatamente, indicando una presunta simulazione dell’avversario.

22' Brunori svetta in area, ma il suo colpo di testa manca lo specchio della porta. Subito dopo viene ammonito Conti.

31' GOL AVELLINO. Palumbo con un'iniziativa personale avanza incontrastato e con un gran tiro da poco fuori area batte Ghidotti. 1-0

44' Cartellino giallo per Alessandro Fontanarosa: il difensore di casa viene sanzionato per una reazione ai danni di Brunori. L’episodio viene rivisto al VAR, ma dopo il check l’arbitro conferma l’ammonizione senza ulteriori provvedimenti.

45'+1' Coda prova la bordata al volo, ma Daffara si distende e respinge con un grande intervento.





SECONDO TEMPO

46' Nella Sampdoria fuori Conti, dentro Salvatore Esposito.

51' GOL AVELLNO. Su un traversone dal fondo di Biasci, Ghidotti sbaglia i tempi dell'uscita e l'ex doriano Tutino raddoppia di testa, senza esultare ma mettendo la partita in forte salita per i blucerchiati. 2-0.

57' Reazione Sampdoria. Cherubini prova la conclusione dall’esterno, ma Simic devia il tiro e salva l’Avellino.

59' Si registrano diverse sostituzioni: nella Sampdoria escono Antonín Barák e Alex Ferrari, facendo spazio a Simone Pafundi e Simone Giordano, mentre per l’Avellino Tommaso Biasci lascia il campo a Cosimo Patierno.

60’ l’Avellino effettua un cambio: esce Alessandro Fontanarosa ed entra Patrick Enrici.

62’ Coda tenta di sfondare, ma viene fermato da Palmiero.

63’ Tocca a Esposito a provarci dalla distanza, ma il suo tiro viene chiuso da Palumbo.

65’ Mister Biancolino inserisce Andrea Favilli al posto di Gennaro Tutino e Michele Besaggio con Dimitrios Sounas.

74' Coda serve di testa a Brunori, che tenta la semirovesciata, ma Cancellotti lo anticipa.

76' La Sampdoria effettua due sostituzioni: escono Matteo Brunori e Fabio Depaoli, facendo spazio a Tjas Begic e Nicholas Ioannou.

79' Begic prova un potente tiro dalla distanza, ma Daffara controlla senza problemi in due tempi.

85' GOL SAMPDORIA. Cherubini entra in area, rientra sul sinistro e viene steso da Sala. Crezzini concede il rigore, il VAR interviene per verificare la posizione del contatto, se in area o fuori. E' rigore. Se ne incarica Massimo Coda e segna. 2-1.

86' Armellino rileva Palmiero.

90'+2' Ghidotti protagonista sulla linea. Il portiere interviene e respinge sulla linea una ribattuta corta di Patierno, seguita al tiro di Favilli.

90'+6' Ammonito Palumbo per trattenuta su Esposito.





AVELLINO-SAMPDORIA 2-0

RETI: 31' Palumbo, 51' Tutino.

AVELLINO (3-5-2), Daffara - Cancellotti, Simic, Fontanarosa (60' Enrici)- Missori, Palumbo, Palmiero (86' Armellino), Besaggio (65' Sounas), Sala - Biasci (59' Patierno), Tutino (65' Favilli).

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (59' Giordano) - Depaoli (76' Ioannou), Conti (46' S. Esposito), Henderson, Barak (59' Pafundi), Cherubini - Brunori (76' Begic), Coda.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

NOTE: ammoniti Conti, Fontanarosa, Ioannou, PaLumbo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.