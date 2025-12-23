Sampdoria, scocca l'ora del calciomercato: dibattito tra gli opinionisti

Odenthal, Esposito, Brunori, ma anche Dorval, Brunori, Radunovic e altri nomi. La Sampdoria sembra orientata a compiere l'ennesima rivoluzione di mercato a gennaio. Se ne è parlato al Derby del Lunedì, in onda su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it.

