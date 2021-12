Sampdoria, si riapre uno spiraglio nella trattativa con Ramirez: nuovo incontro

di Maria Grazia Barile

Il giocatore ha ricevuto una telefonata dal ds Faggiano, attese novità

Altro colpo di scena nalla trattativa tra la Sampdoria e Gaston Ramirez. Dopo la chiusura di ieri sera, oggi è previsto un nuovo incontro. Il giocatore ha ricevuto una telefonata dal ds Faggiano per trovare un accordo e tornare in blucerchiato. Ramirez, dopo 4 stagioni alla Samp, non aveva rinnovato il contratto a fine campionato scorso per divergenze economiche. Problemi analoghi anche in questa nuova, intricata, trattativa. Quando la firma sembrava prossima, è arrivato lo stop, poi la riapertura. Le prossime ore saranno decisive.