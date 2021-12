Sampdoria, la Gradinata Sud ritrova i Fieri Fossato: il gruppo torna allo stadio

di Alessandro Bacci

I tifosi già presenti a Salerno: "Ricominceremo a fare quello per cui ci siamo sempre battuti: seguire ovunque la nostra amata Sampdoria"

La riapertura degli stadi al 100% sembra essere ancora un'ipotesi lontana. L'aumento di contagi ha costretto il governo a frenare sulle nuove aperture. Gli Ultras della Gradinata Sud della Sampdoria hanno più volte ripetuto che torneranno allo stadio solamente quando la capienza sarà riportata al 100%. La Samp, però sta attraversando un momento estremamente complicato e così il gruppo dei Fieri Fossato ha preso la decisione di ritornare in gradinata per dare il porprio supporto.

"Con questo comunicato intendiamo rendere nota la nostra decisione di ritornare allo stadio a seguire l’U.C. Sampdoria a partire dalla trasferta di Salerno - spiegano i tifosi - Siamo sempre stati convinti, e chiari con tutti, che i presupposti per il rientro allo stadio vadano ricondotti al decadimento del distanziamento nei settori e ad una capienza idonea a garantire posto a tutti i Sampdoriani che hanno sempre presenziato ogni domenica allo stadio. Pertanto, ritenendo le condizioni attuali sufficienti a soddisfare questi requisiti, abbiamo deciso di intraprendere e rispettare la linea presa da tempo all’interno del club. Ricominceremo a fare quello per cui ci siamo sempre battuti: seguire la nostra amata Sampdoria ovunque sia possibile farlo, soprattutto in questo difficile momento e fino a quando resteranno valide queste condizioni essenziali. Auspichiamo inoltre, sia chiaro, una pronta riapertura totale degli stadi per poterci lasciare definitivamente alle spalle questo brutto periodo."