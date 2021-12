Sampdoria, respinto il ricorso per la squalifica di Adrien Silva: assente a Salerno

di Alessandro Bacci

Una brutta notizia per Roberto D'Aversa che dovrà fare a meno del portoghese in una sfida decisiva per il suo futuro e per quello della Sampdoria.

Nulla da fare per la Sampdoria. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso della società blucecrhiata per la squalifica di due giornate di Adrien Silva. Il giocatore sarà dunque indisponibile per la trasferta con la Salernitana.

Il giudice sportivo di Serie A, dopo l'undicesima giornata di campionato, aveva squalificato per due giornate il portoghese "per avere al 22° del secondo tempo della sfida con il Torino, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

