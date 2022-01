di Maria Grazia Barile

Juric: "Professionista esemplare, si è allenato sino all'ultimo come se non dovesse partire"

Ekdal non al meglio, Rincon si prepara al debutto da ex sabato prossimo a marassi con il Torino, intanto migliora Ferrari che ha lavorato parzialmente in gruppo. Ancora out Verre, Audero e Yoshida. Juric esalta le qualità di Rincon: "Professionista esemplare"