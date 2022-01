Sampdoria, tegola per D'Aversa: lungo stop per Emil Audero

di Marco Innocenti

Lesione del muscolo obliquo per il portiere blucerchiato, che potrebbe restar fuori per un mese: rientro previsto per il 6 febbraio contro il Sassuolo

Martedì 11 Gennaio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn