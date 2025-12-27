Sampdoria-Reggiana 1-1 (LIVE): Conti risponde a Portanova

La Sampdoria chiude un 2025 nero, forse l'anno più difficile dei suoi quasi ottant'anni di storia, ricevendo la visita della Reggiana tra le mura amiche del "Ferraris". La squadra allenata da Foti e Gregucci è reduce dal pareggio per 1-1 di Padova, frutto di un primo tempo ben giocato e di una ripresa a dir poco timida.

Le scelte di formazione per i blucerchiati vedono due novità rispetto al match dell'Euganeo. C'è Cherubini, che ha sorpassato Barak nelle preferenze dello staff tecnico, mentre si accomoda in panchina Ioannou, rilevato da Giordano. Non convocato Estanis Pedrola, destinato a tornare in Spagna nelle fila del Las Palmas.

Sulla panchina degli emiliani siede Davide Dionigi, ex doriano protagonista di un breve e sfortunato periodo della storia del club: fu l'attaccante di riferimento della Samp di Giampiero Ventura che mancò la promozione nel 2000 per un solo punto.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti (44' Ferrari), Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti (80' Ricci), Henderson, Giordano (60' Ioannou); Cherubini (60' Barak), Pafundi (80' Cuni), Coda. A disposizione: Coucke, Krastev, Ravaglia, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Barak, Narro. Allenatore: Angelo Gregucci.

REGGIANA (3-5-2): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Rover (57' Marras), Charlys, Reinhart, Bozzolan (79' Libutti); Tavsan (71' Lambourde), Portanova; Novakovich. A disposizione: Seculin, Sampirisi, Rozzio, Bonetti, Mendicino, Vallarelli, Trippaldelli, Gondo. Allenatore: Davide Dionigi.

ARBITRO Collu di Cagliari. Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

Marcatori: Portanova (14'), Conti (26').

Ammoniti: Depaoli, Hadzikadunic (S), Reinhart, Portanova, Rover, Lambourde (R).

80' - Ultimi cambi anche per la Sampdoria: Cuni e Ricci rilevano Pafundi e Conti.

79' - Ultimi cambi per la Reggiana: entrano Gondo, Mendicino e Libutti, per Bozzolan, Reinhart e .

76' - Giallo anche per Lambourde, che atterra Henderson su un contrasto aereo.

73' - Samp che insiste senza trovare conclusioni pulite: ci prova Coda, dopo lunga manovra di Pafundi, Motta si fa trovare pronto.

71' - Altro cambio per Dionigi: fuori Tavsan, dentro Lambourde.

60' - Doppio cambio per Gregucci: fuori Cherubini e Giordano, dentro Barak e Ioannou.

57' - Dionigi corre ai ripari, togliendo l'ultimo dei suoi uomini ad essere stato ammonito: entra Marras.

52' - Ammonito Rover, che interviene con ritardo su Giordano.

RIPRESA - Sampdoria e Reggiana tornano in campo senza ulteriori cambi. Nell'intervallo momenti di tensione in tribuna d'onore: un gruppo di ultrà è riuscito a penetrare dalla Gradinata Sud, cercando il confronto diretto con il presidente Manfredi nel suo skybox.

FINE PRIMO TEMPO - Dopo cinque minuti di recupero, le due squadre escono tra i fischi. Samp al solito troppo fragile in difesa e troppo leggera in attacco: il gol di Conti maschera bene i limiti blucerchiati emersi fin qui oggi.

45'+2 - Ammonito Hadzikadunic, che strattona Portanova dopo essere stato superato nell'uno contro uno.

45' - Assegnati 5 minuti di recupero.

44' - Grave infortunio per Venuti, in recupero su un pallone spiovente. Nella ricaduta sul colpo di testa, il difensore atterra male e chiama subito l'intervento dei sanitari. Inevitabile la sostituzione: entra Alex Ferrari.

41' - Ammonito Portanova, capitano della Reggiana e marcatore del vantaggio ospite: ha protestato su un chiaro fallo di mano commesso da un compagno. Per Collu, una protesta eccessiva.

39' - Ghidotti salva i suoi, dopo colpo di testa di Papetti su corner. Il giocatore reggiano è stato lasciato completamente libero di battere a rete.

35' - Nuovo break di Conti, che recupera bene palla a centrocampo e si getta verso l'area degli avversari: altra conclusione di sinistro, ma stavolta a spegnersi sul fondo.

26' - PAREGGIO SAMP! Segna Francesco Conti, al primo gol da professionista. Sinistro dal limite dell'area che inganna Motta e si insacca sotto la nord: 1-1!

23' - Ammonito Reinhart, che stende Henderson, ma la Samp stava uscendo a fatica da una fase di pressione della Reggiana molto efficace. In precedenza ammonito Depaoli, costretto a stoppare una ripartenza degli avversari in modo falloso per rimediare ad un errore di Conti al limite dell'area emiliana.

14' - Reggiana in vantaggio. Brutto errore di Venuti, che appoggia male a centrocampo per Giordano, anticipato da Rover. Venuti tenta di recuperare ma viene tagliato fuori da un passaggio scolastico di Charlys proprio per Rover. Il successivo traversone taglia l'area e trova Portanova smarcato sul secondo palo: appoggio semplice e 0-1 ospiti.

8' - Collu non sanziona un intervento nettamente in ritardo ai danni di Conti, sulla trequarti esterna della Reggiana. Gli ospiti ripartono e trovano una punizione pericolosa sul ribaltamento di fronte: Cherubini stende Papetti a pochi metri dalla bandierina del corner. Lo stadio blucerchiato ribolle di rabbia.

PARTITI! Sampdoria che attacca verso nord, indossando i canonici colori blucerchiati. Reggiana che risponde con maglia bianca e calzoncini più calzettoni granata.

