Sampdoria, Nicolini: "I numeri condannano l'attuale modo di stare in campo"

"I numeri della Sampdoria condannano pesantemente l'attuale modo di stare in campo. Nelle due gestioni tecniche, solo in un paio di occasioni le squadra non ha preso gol. Altrimenti lo subisce sistematicamente. Allora mi domando perché insistere su un sistema di gioco, in questo caso la difesa a tre, che non sta dando i suoi frutti. Addirittura ci si inventano giocatori fuori ruolo pur di portarlo avanti: Abilgaard, Giordano, Venuti. Sia chiaro: non esiste il modulo ideale, altrimenti lo adotterebbero tutti. E non è scontato che, cambiando, la situazione migliorerebbe. Però è evidente che in questa maniera non si ottengono risultati, lo dicono i dati oggettivi".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, opinionista, nel corso di Forever Samp, in onda su Telenord, dopo la sconfitta dei blucerchiati ad Avellino, dove (proprio come a Palermo) la Sampdoria ha subìto la prima rete addirittura in contropiede.

