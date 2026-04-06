Sampdoria, Lombardo: "Non dobbiamo essere belli, ma concreti. È stata una partita di cuore"

Le parole del tecnico blucerchiato Attilio Lombardo dopo la vittoria di misura per 1-0 contro l'Empoli: "Una partita di grande sostanza, è quello che ci vuole in questo periodo di campionato. Non possiamo pensare di essere belli ma dobbiamo pensare alla concretezza. Penso che sia stata una vittoria di gruppo, di squadra. Abbiamo sofferto nei primi 20-25 minuti il loro possesso palla, sapevamo di poterlo soffrire. Ci è mancato qualcosina nelle nostre uscite per andare in pressione alta, però poi una volta aggiustato credo che la squadra abbia meritato veramente la vittoria".

"Ho detto alla squadra anche prima della partita di farsi trascinare anche quello che è il nostro ambiente, che ci ha sempre portato a fare anche dei risultati e credo che questa sia figlia proprio di una situazione in cui la gente ti spinge. Ci ha spinto già subito dall'inizio, noi probabilmente abbiamo peccato in alcune uscite per non avere i tempi giusti. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto molto ma molto bene, Massimo Coda ha lavorato molto meglio che nel primo tempo e le cose poi sono andate nel verso giusto. Come ho detto prima è una vittoria di gruppo e quando parlo di gruppo non parlo solo degli 11 giocatori che entrano in campo dall'inizio, ma soprattutto quelli che subentrano. Io oggi avevo detto anche a Cherubini che non ha importanza iniziare dall'inizio della partita, ma essere efficaci e pratici quando poi si entra. Mi ha dato delle buone indicazioni e questo per me è essere felici, però non parlo solo di lui, parlo proprio di tutto il gruppo. Anche Soleri stesso quando è entrato al posto di Massimo ha fatto molto molto bene, Pierini in quella posizione anche da mezzala l'ha fatto bene".

"Devo fare i complimenti a tutti perché è stata veramente una partita di grande cuore, una partita difficile, non era scontato, però questo sicuramente è un vantaggio più che deve caricare ancora di più la squadra perché poi andremo ad affrontare forse una delle squadre migliori in questo momento che è il Pescara".

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