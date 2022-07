Sampdoria, Lanna, Faggiano e Romei: relax in alta quota

di Matteo Angeli

L'inter cda blucerchiato presente in ritiro per dimostrare vicinanza alla squadra

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO





Relax in alta quota ieri per il presidente della Sampdoria Marco Lanna. Il massimo dirigente blucerchiato ha preso la seggiovia appena fuori da Ponte di Legno e ha raggiunto il rifugio Capanna Valbione. Insieme a lui il vicepresidente Romei e il direttore sportivo Faggiano.

I tre hanno poi raggiunto il centro sportivo di Temù per assistere all'amichevole con il Parma.

Da qualche giorno presente in ritiro anche Panconi, un altro membro del cda blucerchiato. Insomma la dirigenza vuole far sentire alla squadra la propria vicinanza in un momento importante come questo.