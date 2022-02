Sampdoria, la prima volta di Giovinco: a Bergamo ci sarà

di Maria Grazia Barile

Con l'Atalanta è pronto a rientrare anche Sensi dopo lo stop della scorsa settimana

Giovinco e Sensi in gruppo. L'allenamento di questa mattina, sul campo superiore del Mugnaini di Bogliasco, dice di due pedine importanti che tornano a disposizione di Giampaolo per la trasferta di lunedì sera a Bergamo con l'Atalanta. Per Giovinco sarà la prima convocazione, dopo l'arrivo a sorpresa all'indomani dell'infortunio di Gabbiadini. Era l'8 febbraio, le sue prime parole lasciavano intendere una voglia matta di giocare, dopo l'esperienza conclusa a maggio all'Al-Hilal Saudi Club, in Arabia Saudita: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di allenarmi e scendere il campo". Ora, a poco più di due settimane dal suo arrivo, sembra finalmente scattare l'ora giusta. Giampaolo valuterà anche il possibile impiego di Sensi che ha saltato l'ultima partita casalinga contro l'Empoli, rilevato da Sabiri. Una soluzione possibile anche lunedì.

Intanto il tecnico ha dedicato grande attenzione a Supriaha, appprofittando del traduttore per chiedergli della situazione della sua famiglia in Ucraina. Il ragazzo sembra sereno, è in costante contatto coi suoi che vivono fuori Odessa e ha apprezzato la vicinanza della società e della squadra in questi momenti davvero difficili per il suo popolo.