Sampdoria, la moglie di Donati alla società: "Per coprire i vostri errori fate pagare lui, che è stato vittima dei vostri giochi"

L'esonero di Massimo Donati dopo soltanto 8 partite di campionato (5 sconfitte, fatale quella di Chiavari, 1 vittoria e 2 pareggi) provoca una reazione della consorte Luana Di Bella, con una storia sul suo profilo Instagram indirizzata ai taggati Matteo Manfredi, Nathan Walker, Jesper Fredberg e Andrea Mancini. Ecco il testo.

"Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore. Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame, voglia e cazzimma necessaria per vincere le partite. Quando chiedeva “il fuoco dentro”, vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi. Ora per coprire i vostri errori fate pagare lui, l’unico che non si meritava questo. Una persona umile, rispettosa, seria e determinata. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio. L’avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la mxxxa sparsa in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole. Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando".

