Sampdoria, in attesa di Victor Narro a far sorridere le casse del club è ancora Leoni

Victor Narro è a Genova per firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2028. Dopo aver effettuato le visite mediche, il giocatore si è recato a Bogliasco, dove non ha potuto prendere parte all'allenamento del mattino. Il suo ingresso ufficiale in gruppo è rimandato alla giornata di giovedì 14 agosto. Curiosamente, il quarto acquisto dell'era Fredberg è ancora una volta di passaporto non italiano, mentre l'unico dei quattro nuovi con un lungo curriculum nel nostro paese è Liam Henderson.

Percentuali dal passato - Per un giocatore che arriva senza troppo clamore, un altro che ha lasciato la Samp da tempo ma continua a far parlare di sé. Giovanni Leoni, dopo l'esordio in blucerchiato nella seconda parte della stagione 2023-24, è esploso definitivamente a Parma, attirando l'interesse dei top club europei. Sarebbe in dirittura d'arrivo il suo trasferimento al Liverpool, che verserebbe alla società ducale 35 milioni di euro. Di questi, un 10% finirebbe nelle casse della Samp, secondo l'accordo stipulato proprio con il Parma un anno fa, come diritto d'incasso su una futura rivendita. Per il mercato blucerchiato si tratterebbe di un aiuto non indifferente.

Qui Bogliasco - Seduta mattutina tecnico-tattica per la Samp, che continua la preparazione in vista del trentaduesimo di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro lo Spezia, in programma al “Picco” lunedì 18 alle 18.30. Al centro sportivo “Mugnaini” i blucerchiati, guidati da Massimo Donati e dal suo staff, hanno svolto un allenamento articolato con attivazione atletica in palestra e sul campo, esercizi di possesso palla, lavori tecnici e tattici alternati e una partitella a campo ridotto ad alta intensità. Domani, giovedì, la squadra si allenerà nuovamente al mattino a Bogliasco.

Appuntamento al "Picco" - Proprio per il derby di Coppa sono state rese note le modalità di acquisto dei tagliandi pre il settore ospiti. Vendita aperta alle 17.00 di oggi, mercoledì 13 agosto, con 1.471 biglietti disponibili fino ad esaurimento dei posti e comunque acquistabili entro le ore 19.00 di domenica 17 agosto. Il giorno della gara i botteghini non emetteranno biglietti per il Settore Ospiti. È arrivata anche la designazione della squadra arbitrale: dirigerà l'incontro il signor Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Barone di Roma 1 e Laghezza di Mestre; il quarto ufficiale sarà Piccinini di Forlì, mentre in sala VAR siederanno Mazzoleni di Bergamo e Rutella di Enna.

