Sampdoria, il pagellone di Franco Ordine al 2025: da Evani a Foti, dalla società ai tifosi
di m.m.
Irriverente e graffiante, ma anche preciso, puntuale e intellettualmente onesto come sempre. Franco Ordine, grande giornalista e opinionista nazionale oltre che colonna de Il Derby del Lunedì e di Telenord, si è divertito a fare il pagellone del 2025 di allenatori, giocatori, dirigenti e persino tifosi della Sampdoria.
Con l'augurio che il 2026 possa essere migliore di un anno che per i colori blucerchiati è stato davvero complicatissimo.
A vincere, ancora una volta, è comunque il grande cuore del pubblico.
Ecco il suo video messaggio con il Pagellone 2025.
