Sampdoria, il pagellone di Franco Ordine al 2025: da Evani a Foti, dalla società ai tifosi

Irriverente e graffiante, ma anche preciso, puntuale e intellettualmente onesto come sempre. Franco Ordine, grande giornalista e opinionista nazionale oltre che colonna de Il Derby del Lunedì e di Telenord, si è divertito a fare il pagellone del 2025 di allenatori, giocatori, dirigenti e persino tifosi della Sampdoria.

Con l'augurio che il 2026 possa essere migliore di un anno che per i colori blucerchiati è stato davvero complicatissimo.

A vincere, ancora una volta, è comunque il grande cuore del pubblico.

Ecco il suo video messaggio con il Pagellone 2025.

