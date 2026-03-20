Sampdoria, Henderson parzialmente in gruppo. Ultima chiamata per Lombardo

Allenamento per la Sampdoria in vista della sfida con l’Avellino in programma domenica al “Ferraris” alle ore 17.15 (Telenord seguirà la partita con Stadio Goal in onda dalle 16,45). Dopo una sessione di videoanalisi, sul campo superiore del “Mugnaini” Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive e partitella finale dalla quale sono stati esentati i titolari della sfida di Carrara, impegnati in una serie di ripetute.

La buona notizia è rappresentata da Liam Henderson, parzialmente in gruppo. Percorsi di recupero per Abildgaard e Malanca; terapie per Hadžikadunic. Domani, sabato, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa pre match di Attilio Lombardo che contro la formazione di Ballardini si giocherà anche il futuro in panchina.

Sampdoria-Avellino sarà diretta da:

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Scatragli di Arezzo e Garzelli di Livorno

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo

VAR: Serra di Torino

AVAR: Nasca di Bari

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