Sampdoria, gruppo di ultrà entra in tribuna per contestare Manfredi

Alta tensione nella tribuna dello stadio Luigi Ferraris, durante lo svolgimento della gara tra Sampdoria e Reggiana. I gruppi più accesi della Gradinata Sud hanno notato la presenza del presidente blucerchiato Matteo Manfredi, cercando a fine primo tempo di raggiungerlo nel suo skybox. Una ventina di sostenitori blucerchiati sono saliti al primo piano della tribuna, chiedendo un confronto diretto con Manfredi e venendo bloccati da steward e polizia. Il presidente doriano è stato chiamato a più riprese affinché uscisse dalla sua postazione, venendo allo stesso tempo insultato.

Già nel corso del primo tempo era apparso uno striscione di contestazione nei confronti della dirigenza: "Società indegna vendi l'U.C. Sampdoria", accompagnato da cori ingiuriosi espressamente indirizzati verso il presidente.

La situazione si è ricomposta a fine intervallo, con l'uscita degli ultrà mentre la gara riprendeva il suo corso.

