Sampdoria, Gregucci: "Reggiana scorbutica e col dente avvelenato, dobbiamo alzare il livello". Sabato Stadio Goal dalle 14,30

"Ci aspetta una partita molto delicata contro un avversario con il dente avvelenato e che fa prestazioni solide quando è chiamato a portare a casa il risultato. La Reggiana è una squadra scorbutica, dovremo leggere bene ogni situazione. Serve alzare il nostro livello di diversi parametri per tirarci fuori da questa situazione. Abilgaard difensore centrale? Si tratta di un professionista esemplare, che nella visione tattica abbiamo ritenuto di utilizzare in quella posizione. Quanto a Coda, è un supercannoniere che come atteggiamento può tirarsi dietro anche i giovani. Pafundi è uno di questi, sempre sul pezzo, deve solo riesmpire di contenuti le sue prestazioni: assist, gol, giocate. Ha tutto per diventare un top. Alla sosta non pensiamo ancora, perché siamo sempre all'inferno. Lo stesso vale per il mercato, per quello ci sono i direttori e noi possiamo soltanto collaborare".

Parole di Angelo Gregucci, vice allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida casalinga con il Reggiana (sabato 27 dicembre, ore 15, stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Telenord seguirà la partita in diretta con un'edizione speciale di Stadio Goal: in studio Maurizio Michieli con Giorgia La Cavera e gli opinionisti Guido Poggi, Anselmo Gramigni, Massimo Gaggero, Salvatore Mango e il telecronista Niccolò Corradi. Collegamenti dall'esterno dello stadio di Marassi con Simone Galdi.

Appuntamento alle ore 14,30 sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.