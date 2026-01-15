Sampdoria, Gregucci: "Con l'Entella partita importante per le sorti del nostro futuro"

"Contro l'Entella ci aspetta una gara difficile, intensa. Un derby per loro e anche per noi. Giochiamo davanti al nostro pubblico, non vediamo l’ora di farlo. È una partita importante per le sorti del nostro futuro. Il modulo? Dobbiamo cambiare la rotta, non il sistema di gioco. Da Entella-Sampdoria è iniziata la nostra esperienza professionale. Qualcosa è cambiato a livello di punti, ma non basta".

Lo ha detto Angelo Gregucci, allenatore in seconda della Sampdoria, alla vigilia della sfida di venerdì sera a Marassi con l'Entella.

Telenord seguirà la partita in tempo reale con un'edizione speciale di Stadio Goal con Emanuela Guerra, Giorgia La Cavera e gli opinionisti Alessandro Grandoni, Guido Poggi, Sandro Scarrone e il telecronista Nicolò Corradi.





