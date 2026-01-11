Sampdoria, giro di... Viti: fatta per il difensore del Nizza. Sondaggio per Kouamé

Accelerata sul fronte del mercato dei difensori per la Sampdoria dopo la sconfitta di Avellino. Il direttore sportivo Andrea Mancini è pronto a mettere a disposizione di Foti e Gregucci il centrale Mattia Viti , attualmente alla Fiorentina in prestito dal Nizza che ne detiene il cartellino. Il giocatore, con un passato anche nell'Empoli e nella Nazionale Under 21, potrebbe essere a Genova già nella giornata di lunedì.

La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Intanto, per il fronte offensivo sempre con la Fiorentina è stato fatto un sondaggio per Christian Kouamé, esterno, ex Genoa, ivoriano con la cui Nazionale vinse la coppa d'Africa nel 2024.

