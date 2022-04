Sampdoria-Genoa, un derby per la serie A

di Marco Innocenti

Dalle 17.00 lo speciale su Telenord: Blessin a due punte con Ekuban e Destro. Giampaolo risponde con Sensi e Sabiri alle spalle di Caputo

Il Derby della Lanterna si infiamma, una partita da dentro o fuori per le due squadre genovesi che si giocano un'intera stagione in appena 90 minuti. Giampaolo contro Blessin, sfida inedita fra i due allenatori ma soprattutto sfida che vale ben più dei tre punti in palio. Un pareggio, con ogni probabilità, non servirebbe a nessuna delle due ed anzi, per il Genoa, potrebbe significare il definitivo addio alle residue speranze di salvezza. La Sampdoria, grazie ad una manciata di punti di vantaggio sulle dirette concorrenti, potrebbe avere a disposizione due risultati su tre ma nemmeno in casa blucerchiata si possono dormire sonni tranquilli.

Un Derby della Lanterna che Telenord seguirà, in diretta, a partire dalle ore 17 con un ampio pre partita, ospiti e opinionisti in studio e in collegamento e con due troupe all'esterno dello stadio Ferraris. Alle 18, il fischio d'inizio al Ferraris: seguiremo tutta la partita con i nostri telecronisti e i commenti in studio. Alla fine, l'analisi dei temi principali con gli approfondimenti del post partita, sempre in diretta.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All.: Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. All.: Blessin.