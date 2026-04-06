Sampdoria-Empoli 0-0 (LIVE): Giordano rischia l'autogol, il palo salva Martinelli
di m.m.
Scontro diretto per la salvezza allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova tra Sampdoria (34 punti) ed Empoli (36). I blucerchiati, reduci dal successo sull'Avellino prima della sosta, provano a centrare il bis casalingo per compiere uno scatto in avanti e superare i toscani in classifica davanti a 25 mila spettatori. Assente Brunori per squalifica ed Henderson per infortunio, Lombardo recupera Abildgaard e schiera a sorpresa Barak dal primo minuto.
Ecco le formazioni di partenza:
SAMPDORIA (4-3-2-1): Martinelli; Di Pardo, Viti, Giordano; Conti, Esposito, Abildgaard, Barak; Begic, Coda; Pierini. Allenatore: Attilio Lombardo
EMPOLI (4-3-3): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Ghion, Yepes, Magnino; Saporiti; Shpendi, Nasti. Allenatore: Fabio Caserta.
LA CRONACA - Calcio d'inizio battuto dalla Sampdoria in attacco verso la Nord. Ma è l'Empoli a condurre il gioco e al 12' sugli sviluppi di un corner Giordano rischia l'autogol, il pallone sbatte sul palo con Martinelli battuto. Poco dopo ci prova Nasti, il suo tiro rasoterra termina fuori.
La Samp si sveglia al 18' quando Barak di testa impegna Fulignati in una parata complicata sugli sviluppi di un corner.
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