Sampdoria, Ekdal non al meglio: a Milano dovrebbe partire dalla panchina

di Maria Grazia Barile

Lo svedese ha scontato la squalifica ma non dovrebbe essere titolare, Giovinco sta gestendo gradualmente la sua preparazione

La Sampdoria sta completando la preparazione al Mugnaini di Bogliasco in vista del match delle 12.30 con il Milan. Ekdal non è al meglio. Lo svedese ha scontato un turno di squalifica ma oggi ha effettuato solo lavoro di scarico e non dovrebbe partire dall'inizio. Programma di recupero agonistico sul campo e in palestra per Yoshida, lavoro personalizzato per Askildsen che accusa un fastidio al ginocchio sinistro mentre.

Giovinco intanto sta gestendo gradualmente la sua preparazione. Domani, sabato, è in agenda la rifinitura mattutina che precederà la partenza in pullman per Milano