Sampdoria, il video messaggio di Damsgaard: "Lavoro sodo per tornare presto"

di Maria Grazia Barile

Il giocatore, protagonista agli Europei, è stato appena premiato dalla Federcalcio danese come miglior talento del 2021

"Lavoro sodo per tornare il più presto possibile". Il video messaggio di Damsgaard fa felice il club e allarga il cuore ai tifosi della Sampdoria che lo aspettano da inizio stagione e ne chiedono continuamente notizie. Il lungo stop in seguito ad un infortunio al ginocchio patito con la propria Nazionale, con una serie infinita di complicazioni che lo hanno portato anche sotto i ferri. Ora Damsgaard sembra rivedere finalmente la luce e dalla Danimarca promette: "Faccio del mio meglio per poter tornare prima del previsto. Mi mancano molto la squadra e il calcio. Ciao a tutti".