Sampdoria, Quagliarella al rientro: a Milano farà coppia con Caputo

di Maria Grazia Barile

Quagliarella scalda i motori in vista di Milano. Il capitano è recuperato e dovrebbe scendere in campo dall'inizio in coppia con Caputo nella trasferta contro i rossoneri . Prenderà quindi il posto di Gabbiadini. Per il resto Giampaolo dovrebbe dare fiducia agli stessi che hanno battuto il Sassuolo riproponendo il modulo 4-3-1-2.

Ekdal inizialmente in panchina così come l'ultimo arrivato Giovinco che si sta allenando ma non gioca una partita ufficiale dal maggio scorso. Saranno decisivi comunque gli ultimi allenamenti.

(Foto tratta dal profilo instagram di Quagliarella)