Sampdoria, ecco Candreva in aeroporto: destinazione Salerno

di Matteo Angeli

Si chiude così la sua avventura in blucerchiato dopo 70 presenze e 12 gol: era arrivato nel 2020, proveniente dall'Inter

Antonio Candreva è pronto a iniziare la nuova avventura alla Salernitana. Il giocatore si trova in questi minuti all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove sta per imbarcarsi su un aereo per Napoli. Si chiude così la sua avventura in blucerchiato dopo 70 presenze e 12 gol: era arrivato nel 2020, proveniente dall'Inter.

A Salerno firmerà un contratto di anno con opzione per il secondo.