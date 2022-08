Sampdoria, Giampaolo: "Vogliamo fare un regalo ai tifosi per il nostro compleanno"

di Redazione

Quest’anno abbiamo una rosa di calciatori con la quale poter interpretare due sistemi tattici

Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani sarà impegnata in casa con l'Atalanta alle 18.30.

"Giochiamo la prima contro una squadra importante, dalla quale non sai mai cosa aspettarti - le parole del tecnico Giampaolo - L'’Atalanta è una rivale difficile, contiamo di partire con il piede giusto e fare risultato. La Samp dei miei tre anni a Genova è stata costruita di anno in anno per percorrere una strada. Non aveva senso cambiare in corsa, dietro a un’idea di calcio c’è programmazione. Quando sono tornato, la squadra era costruita in maniera diversa. Quest’anno abbiamo una rosa di calciatori con la quale poter interpretare due sistemi tattici. A seconda di quelle che saranno le partite e le situazioni, contestualizzerò le mie idee. Le cose non sono mai uguali: oggi abbiamo una fotografia, domani ne abbiamo un’altra».

Poi sulla gara di domani che arriva il giorno dopo il compleanno della società: "Ad agosto io e la Samp...Sarebbe bello regalare una vittoria ai tifosi per festeggiare".

Quindi su Djuric: "Il talento è sempre quello. Era forte allora ed è forte adesso. Ora è più maturo".