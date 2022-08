Genoa, per il debutto contro il Venezia fischietto affidato a Irrati di Pistoia

di Marco Innocenti

In sala Var ci saranno Piccinini e Peretti. Assistenti Affatato e Cipriani

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato in Serie B. Per il debutto sul campo del Venezia, in programma domenica alle 20.45, il Genoa trova come arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia, con Affatato e Cipriani come assistenti, Kumara come IV uomo. In sala Var ci saranno Piccinini e Peretti.

Di seguito, le squadre arbitrali designate per tutte le altre gare della giornata:

Ascoli-Ternana (domenica, ore 20,45): Cosso di Reggio Calabria; Macaddino-D'Ascanio; Petrella; Abbattista; Vecchi.

Benevento-Cosenza (domenica, ore 20,45): Di Bello di Brindisi; Barone-Severino; Panettella; Di Martino; Di Monte.

Brescia-Sudtirol (domenica, ore 20,45): Santoro di Messina; Pagnotta-Capaldo; Di Graci; Marini; Alassio.

Cittadella-Pisa (sabato, ore 20,45): Zufferli di Udine; Saccenti-Miniutti; Rinaldi; Serra; M.Rossi.

Como-Cagliari (sabato, ore 20,45): Manganiello di Pinerolo; Di Giacinto-Cavallina; Maggio; Maresca; Ranghetti.

Modena-Frosinone (domenica, ore 20,45): Ferrieri Caputi; Colarossi-Mastrodonato; Crezzini; Minelli; Raspollini.

Palermo-Perugia (sabato, ore 20,45): Ayroldi di Molfetta; Perrotti-Laudato; Pirrotta; Fourneau; Di Iorio.

Parma-Bari (venerdì, ore 20,45): Massa di Imperia; Moro-Garzelli; Giordano; Paterna; Imperiale.

Spal-Reggina (domenica, 20,45): Perenzoni di Rovereto; Fiore-Fontani; Emmanuele; La Penna; Tolfo.